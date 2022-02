De dupe van het leenstelsel: "Het wordt je ontnomen te starten zoals je ouders konden"

Yannick concludeert dat als Schiphol of Shell wat willen, er wel steun van de regering komt. "Misschien zouden studenten maar een vliegveld of een gasbedrijf moeten gaan opstarten, want volgens mij luistert het kabinet daar wel naar. We hebben het over een paar miljard voor studenten en dan is het een wereldprobleem en dan zijn we verwend en zeuren we maar, dat is echt van de zotte."

Nemen voor wat het is

De studenten blijven demonstreren om meer compensatie te krijgen dan 1.000 euro. Intussen lopen de schulden van Yannick en Marten op, al nemen ze dat voor wat het is om juist nu een mooie studententijd te hebben.

"Omdat ik realiseer dat dit de laatste tijd in mijn leven is dat ik het zo leuk ga hebben. Hierna ga ik serieuze dingen doen en werken. Het gevoel dat me bekruipt is: als ik het nu niet doe, dan kan het nooit meer", zegt Yannick.

Risico

Hij ziet later vooral problemen met het krijgen van een hypotheek. Marten heeft ook zorgen voor de toekomst: "Ik denk dat ik dat gevoel een beetje onderdruk, omdat ik echt gewoon wil ervaren hoe het studentenleven is. Dan heb ik maar als ik klaar ben een studieschuld, maar als je er echt over gaat nadenken dan denk je: is dit risico het waard?"