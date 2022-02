Heerenveen met Sydney van Hooijdonk op zoek naar doelpunten

Van Hooijdonk: "Ik was heel benieuwd naar het debuut van Thom (Haye red.) en Amin (Sarr red.), maar je hebt constant in je hoofd dat je er zelf ook had willen staan. Daarom ben ik blij dat ik snel weer negatief heb getest en dat ik er nu helemaal klaar voor ben."

Dramatische start tweede seizoenshelft

Heerenveen is het jaar 2022 slecht begonnen. De ploeg heeft alle wedstrijden verloren en zelfs nog geen enkel doelpunt gemaakt.