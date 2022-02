De bobsleebond zoekt leden: "Je moet een adrenalinejunkie zijn"

In Fryslân hebben we natuurlijk Dennis Veenker uit Damwâld die deze winter uitkomt op de Olympische Spelen in Peking. De bond wil echter nieuw bloed en meer leden. Want meer leden is meer concurrentie en betere prestaties.

Fysiek talent

"We zijn met name ook op zoek naar het fysieke talent", zegt Sybren Jansma van de BSBN. "We zoeken atleten die de potentie hebben om hard te kunnen duwen. Daar begint het mee." Volgens Jansma zijn mensen die aan explosieve sporten doen, zoals gewichtheffen, rugby en atletiek in het voordeel.

Natuurlijk houdt het niet op bij duwen, want je moet ook de baan af en dat gaat met hoge snelheden. "Je moet wel een beetje een adrenalinejunkie zijn. Toen ik voor het eerst in de bob zat, leek iedere bocht een soort van looping te zijn."