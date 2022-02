Knappe eindsprint levert De Vries zesde plek op in Mexico

Na zijn wereldkampioenschap vorig seizoen is De Vries dit jaar op jacht naar zijn tweede titel. Met een overwinning en een 10e plek in Diriyah stond hij tweede.

Aan de staart

In Mexico Stad reed De Vries een aardige kwalificatie, maar de Mercedessen hadden niet genoeg snelheid om de Porsches te verslaan. De Uitwellingergaster mocht aantreden op plekje zes.

De Vries kon na de start meteen aansluiten bij nummer vijf Da Costa, maar had niet de ruimte om het voorbij te steken. Ondertussen had hij zelf Frijns aan de staart, die de Fries inhaalde. En even later deden Cassidy en teamgenoot Vandoorne hetzelfde.

Eindsprint

Het leek in de laatste rondes helemaal mis te gaan toen De Vries terugzakte naar plek twaalf. Maar, hij had nog wat stroom over en met een paar knappe inhaalacties pakte hij in de laatste ronde het zesde stek.

De Vries heeft het komende tijd wat rustiger: pas over twee maanden wordt weer geracet. Dan gaat de Formule E voor twee races naar Rome.