Assistent-trainer Pascal Bosschaart: "Cambuur verdedigde niet op eredivisieniveau"

"Als je twee doelpunten maakt in Utrecht en je maakt er vandaag drie, maar je verliest beide partijen, dan is dat echt stof om goed over na te denken", zegt Bosschaart.

Verdedigen op twee meter

De technische staf en spelers van Cambuur gaan de wedstrijd tegen PEC goed analyseren. "De jongens moeten leren dat verdedigen niet op twee meter is. Dat gebeurt ons de afgelopen twee weken te veel."

In de slotfase probeerde Cambuur uit alle macht om nog gelijk te maken. Dat lukte niet: "We hebben opportunistisch gespeeld. We hebben er alles aan gedaan om nog een punt te halen."

Cambuur leek in de slotfase nog een penalty te krijgen, maar de scheidsrechter kwam er na tussenkomst van de VAR op terug. Bosschaart wilde niet veel zeggen over of dat terecht was. "We moeten niet over de scheidsrechter ouwehoeren. We moeten naar onszelf kijken."