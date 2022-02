VC Sneek wint overtuigend van Dynamo Apeldoorn

Sneek had in de eerste set weinig weerstand van Dynamo: 25-12. Dat was bij de tweede wel anders, want Dynamo kwam vroeg op voorsprong en liet de Snekers niet zomaar terugkomen. Dat draaide net op tijd om: de tweede set werd gewonnen door Sneek met 25-21.

In de beslissende set gingen de ploegen opnieuw gelijk op maar met 25-20 kwam de overwinning niet in gevaar.

De Snekers moeten bij de eerste acht van de eredivisie eindigen om door te gaan naar de kampioenspoule. VC Sneek staat er goed voor: de 29 punten levert nu de vierde plaats op. Nummers vijf en zes, Utrecht en VCN, hebben minder wedstrijden gespeeld en kunnen nog wel over VC Sneek heen.