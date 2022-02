Cambuur verliest van hekkensluiter PEC Zwolle na doelpuntenfestijn

In de eerste fase na rust was PEC Zwolle de betere ploeg. In de 56ste minuut kwam PEC ook op voorsprong. Darfalou gaf de bal voor op Redan, waarna Redan de bal knap in de goal schoot: 2-3.

PEC loopt verder weg

Tien minuten later werd het nog erger voor de Leeuwarders. Pelle Clement kreeg een vrije trap bij Bram van Polen die met één voetbeweging Stevens verraste: 2-4. Een vijfde tegengoal bleef Cambuur wel bespaard, omdat de VAR een doelpunt van Redan afkeurde in verband met buitenspel.