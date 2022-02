Sint Piter en Aldemar zijn weer in Grou: "Het was stralend"

De Goedheiligman kwam deze keer met een groter schip. "Er kunnen meer pakjes mee", vertelt Sint Piter zelf. Vanwege de coronamaatregelen kreeg hij een ander onthaal dan anders.

Na een vaartocht door het dorp en een welkom door burgemeester Buma, reden Sint Piter en Aldemar 's middags een tour door het dorp. "We hebben een geweldige boottocht gehad", zegt Sint Piter. "We hadden wel veel wind, maar toen we in Grou kwamen was het stralend."