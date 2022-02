Carnavalsvereniging de Oeletoeters Sneek kan eindelijk weer beginnen: "Dit hebben we zo gemist"

"We houden nu nog rekening met de anderhalve meter afstand, maar als die er straks af gaat, is het allemaal ook weer anders. De optocht is wel afgelast, want dat is nog niet te doen. In ons gebouw kunnen we wel een feest voor de leden houden. Dat zijn er zo'n 250. "

Financiële meevaller

Dat is een meevaller, zegt Balk: "Het redt ons financieel behoorlijk, want het werd zo langzamerhand een ramp. We draaien op inkomsten uit de bar. Als die niet open kan, hebben we een probleem. Gelukkig zijn de sponsoren altijd trouw gebleven, maar het is ook weleens klaar natuurlijk. Dat moment lijkt nu te komen. Dit hebben we zo gemist."