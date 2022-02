Zondag in Peking: de Nederlandse ploeg met Schulting jaagt op een medaille

Vier jaar geleden pakte de Nederlandse vrouwenshorttrackploeg een bronzen medaille op de Spelen in Pyeongchang. De manier waarop dat toen gebeurde, was niet alledaags: het Nederlandse team won de B-finale, maar door twee diskwalificaties in de A-finale volgde er toch nog een medaille.

Goud

Nu is het doel een gouden plak. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof zijn samen één van de grote favorieten. In de finale moeten ze af zien te rekenen met China, Canada en Zuid-Korea. De finale begint om 12.40 uur.