Harkemase Boys speelt gelijk tegen Ajax, ONS onderuit

Harkemase Boys kreeg de Ajax Amateurs zaterdag op bezoek. De Amsterdammers hadden wat de overhand maar werden niet echt gevaarlijk. Toch waren het de bezoekers die in de 39e minuut op voorsprong kwamen door Kenneth Misa Danso.

Na rust was het spel meer voor Harkemase Boys en net als voor rust leverde dat laat een doelpunt. Het was Iloba Achuna die in de 86e minuut de 1-1 eindstand op het scorebord zette.

Schade beperken

ONS kwam in de hoofdklasse B al vroeg op achterstand toen bezoekers DETO uit een vrije trap scoorden. Het werd voor rust nog een paar keer gevaarlijk, maar met dank aan vooral Mounir Loolofs bleef de schade beperkt.

Dat was na de thee wel anders: Rik Weening pakte al snel rood toen hij een doorgebroken speler neerhaalde en een paar minuten later kreeg DETO ook nog een penalty: 0-2.

Gifbeker

Het leek nog even mee te zitten toen de scheidsrechter een buitenspeldoelpunt afkeurde, maar een paar minuten later werd het toch nog 0-3. En toen was de gifbeker nog niet leeg: net voor het eindsignaal werd het nog 0-4.

Competitiegenoot Buitenpost kwam zaterdag niet in actie. Omdat er meerdere coronabesmettingen zijn in de selectie van de Blaukes, werd de wedstrijd tegen Berkum afgelast.