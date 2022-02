DNA bewijst: exotische slijkgarnaal bij Kiesterzijl

De 'hydrobiologysch analisten' van Wetterskip Fryslân doen ieder voorjaar onderzoek met schepnetjes in Fryslân. Ze nemen monsters en zoeken naar kleine, ongewervelde diertjes. Met de microscoop worden daar de namen bij gezocht.

Vaak komen ze algemene soorten tegen, maar in 2021 werd dus een bijzondere soort vlokreeft gevonden. Voor Wetterskip Fryslân is het een raadsel hoe het diertje in Fryslân terecht is gekomen. Mogelijk is het via schepen meegereisd. Met behulp van DNA is onlangs echt bewezen dat het deze soort betreft.