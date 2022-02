De natuur wordt de baas in het Harlinger Balklandpark-Noord

Het voorbereidende werk voor het ecologische stadspark is in volle gang. Wethouder Erik de Groot bracht vrijdag een bezoek aan het terrein. Hij is niet te beroerd om toe te geven dat het alternatieve plan van de buurtbewoners beter is dan het oorspronkelijke plan van de gemeente.

Right to challenge

De Groot: "Met een right to challenge zoals we dat hier hebben gedaan is het plan gewoon beter geworden. Als gemeente moet je daar open oog een oor voor hebben." Als de bewoners zeggen dat er niet veel groen is bij de Harlinger binnenstad, dan hebben ze een punt, zo vindt De Groot.