Tentoonstelling 'Kiek, su was Sneek!' moet het Sneek van vroeger laten 'siën'

Alice Booij, een Sneker pur sang, ziet dat wel. "Snekers binne blij met hun stad en sy binne der ek trots op", zegt ze in het Sneekers. Kun je mensen uit Sneek herkennen? Booij: "Ik weet niet of je it siën kinne, mar je kinne it wel hore. Sneekers fyn ik gewoan ekker."

Oude grachten van Sneek

Booij houdt op 6 maart een lezing over het water in de stad dat in de loop der tijd is verdwenen. Sneek is daar in vergelijking met andere steden vroeg mee begonnen, al in 1832 werd met een cholera-epidemie water dichtgegooid.