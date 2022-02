Confrères deel 2: de Ankers nemen afscheid

In december hadden Wim en Hans Anker hun laatste rechtszittingen. Wim in Leeuwarden, waar hij voor een cliënt een kortere TBS-verlenging bepleitte. En Hans in Den Bosch, waar hij een cliënt bijstond die verdacht werd van diefstal van een pet. Beide zaken illustreren de twee uitersten, waartussen de Ankers zich altijd bewogen hebben.

Ze verdedigen moordenaars en zedendelinquenten, maar ook de winkeldief en de inbreker. Voor de Ankers draaide het bovendien niet om de aard van het misdrijf, maar om de mens die voor het gerecht moest komen.