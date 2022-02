FNV verontwaardigd over bemoeienis ministerie met OMT-advies | Nachtclubs openen deuren

Nederland komt zaterdag voor de 500e keer boven de kritieke grens van het aantal coronabesmettingen. Die grens is aan het begin van de pandemie vastgelegd op 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Voor heel Nederland zou dat neerkomen op ongeveer 1222 positieve tests in 24 uur.

In de eerste coronagolf, in april 2020, kwam Nederland drie keer boven deze signaalwaarde uit. Van september 2020 tot juni 2021 zat Nederland daar 274 dagen lang boven. In deze periode werd eerst een milde lockdown afgekondigd, daarna kwam de regering met de harde lockdown.

223 dagen op rij

Op 5 juli 2021, na een korte periode van niet veel besmettingen, kwam Nederland opnieuw boven de afgesproken signaalwaarde uit. Dat doet het nog steeds, nu al 223 dagen op rij.

Tegenwoordig zijn de gevolgen minder ernstig wanneer het aantal besmettingen boven de kritieke grens uitkomt. Eerder was er zorgen over een grote golf van het aantal ziekenhuisopnames en voor overbelasting van de zorg. De omikronvariant maakt mensen echter minder ziek dan de eerdere variant van het coronavirus.