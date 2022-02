Sexbierum-Pietersbierum legt zelf een zebrapad aan bij gevaarlijke oversteek

Het apparaat doet denken aan een spuit die op voetbalvelden wordt gebruikt om de lijnen te trekken. Er wordt naar een bushokje aan de andere kant van de weg gewezen. Terwijl Wissmann zijn verhaal doet, rijden auto's met 80 kilometer per uur langs. De busreizigers moeten de weg oversteken om bij het bushokje te komen.

"Levensgevaarlijk"

Het bushokje stond aanvankelijk midden in het dorp Sexbierum, maar de provincie heeft die juist vanwege de verkeersveiligheid verlegd naar de provinciale weg rondom het dorp.

"Wij zijn niet tegen die verhuizing hoor, want het was in het dorp gevaarlijk. Maar nu is er een nieuwe situatie ontstaan die net zo gevaarlijk is. We zitten hier bij een tijdelijke halte. De provincie i begonnen met het sluiten van de halte voor een tijdelijke oplossing, maar die tijdelijke haltes zijn niet goed en veilig. De auto's rijden zo snel, dat het niet verantwoord is om de weg over te steken. Het is levensgevaarlijk."

It bushokje wie earst midden yn it doarp fan Seisbierrum, mar de provinsje hat dy fanwege de ferkearsfeiligens ferlein nei de provinsjale dyk om it doarp hinne.