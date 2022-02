Vrouwen door op ploegenachtervolging: "Maar het was gewoon niet goed, punt"

Het drietal pakte op de Olympische Spelen de tijd 2.57,26 en dat is ruim 3,65 seconden langzamer dan Japan. Ook Canada was nog ruim drie seconden sneller met de tijd 2.53,97.

De vier snelste ploegen hebben zich geplaatst voor de halve finales, die dinsdagochtend om 07.30 uur wordt geschaatst. Nederland moet dan tegen Canada, Rusland moet tegen Japan. Later op de dag wordt er ook om de medailles gereden.

Nederland is gewaarschuwd

Met de derde plaats zijn Wüst, De Jong en Schouten er niet in geslaagd om te imponeren. Nederland is gewaarschuwd, zo komen ze tot de conclusie. Eigenlijk wil je in de kwartfinales de snelste zijn.

"We moeten het nog analyseren, maar het was niet best", zegt Ireen Wüst na afloop. "Het was gewoon niet goed, punt. We moeten het beter doen. Er is nog niets verloren, maar we moeten alle zeilen bijzetten."