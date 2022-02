Van der Zwan kijkt terug op twee jaar corona: "Ik vond het een zware periode"

Het kabinet valt hierin niets te verwijten, zegt Van der Zwan. "We waren allemaal overvallen door dit virus. Dan is het heel makkelijk om achteraf kritiek te hebben. Ik heb grote bewondering voor mensen die onder die zware omstandigheden ook zware beslissingen hebben genomen. Ga er maar aan staan."

"Ik denk dat een belangrijke les is dat het management van 'net genoeg en net op tijd' nu genuanceerd wordt. Dat we op ic's net genoeg hebben, dat het heel lang duurde voordat de testcapaciteit opgeschaald was, de booster die laat op gang kwam. Het is een heel onvoorspelbare wereld. Dus je moet even wat meer over hebben."