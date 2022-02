Hoedemakers ziet alles weer scherp en begint in de basis bij Cambuur

Het was een curieus moment in de wedstrijd FC Utrecht-Cambuur afgelopen week: scheidsrechter Van de Graaf maakt een beweging met zijn arm en slaat Mees Hoedemakers op het oog. De middenvelder van Cambuur kon niet verder en moest worden gewisseld.

Hoedemakers ziet weer scherp

Hoedemakers over het moment: "Het was een ongelukkig moment van de scheidsrechter. Apart dat dit zo gebeurde. Ik moest eruit. Het werd wazig en ik werd licht in mijn hoofd. Daar baalde ik wel van."

Een week later ziet Hoedemakers alles weer scherp en dus kan hij zaterdag spelen tegen PEC Zwolle.

In de afgelopen week is het getraind op de zogenaamde 50-50-ballen. Ballen waarvoor je een duel moet aangaan. Daar schoot Cambuur afgelopen week in tekort, vindt ook Mees Hoedemakers. "Het is zaak dat we die duels honderd procent ingaan. Dan kun je ze winnen. Het zijn belangrijke duels op het middenveld en in de achterhoede. Als je die wint, dan kun je meer resultaat boeken."

Betere dynamiek bij PEC

PEC Zwolle heeft de vaart er na een dramatische eerste competitiehelft weer in. Een nieuwe trainer en een paar nieuwe spelers zorgen voor een betere dynamiek in het elftal.

Hoedemakers heeft zin in de wedstrijd. "Ik ben benieuwd. Wij gaan van eigen kracht uit. Ik heb er alle vertrouwen in. Thuis spelen met weer wat publiek erbij, ik heb er superveel zin in. Op naar de eerste overwinning van 2022."