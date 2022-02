Waadhoeke wil dorpelingen en arbeidsimmigranten met elkaar verbinden

Naar schatting werken er tussen de 1.500 en 2.000 arbeidsmigranten in de gemeente, bijvoorbeeld in de kassen in Sexbierum en Berlikum. Geregeld komen er bij de gemeente veel vragen binnen, als er plannen komen om arbeidsmigranten een woonplek te geven in de dorpen.

Overlast

Want wat voor mensen zijn het? Kunnen we elkaar wel verstaan? Het zijn vragen die bij de mensen leven als er migranten in de straat komen te wonen.

Wethouder Nel Haarsma van Waadhoeke herkent het. "Als er andere mensen bij je in de straat komen te wonen en je weet niet precies hoe of wat, dan kunnen mensen soms overlast ondervinden. Dan is het goed dat je daar een platform voor hebt."