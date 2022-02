Gelijkspel voor vechtend Drachtster Boys, overwinning Libertas

In Drachten was de eerste grote kans voor de thuisploeg: Lisanne Kempe raakte de paal. Net voor rust kwam Feyenoord op voorsprong. Jennifer Oliveira maakte het af na een goed uitgevoerde counter.

Meespelende keeper

In de tweede helft probeerde Drachtster Boys uit alle macht gelijk te maken, maar het werd 0-2. Drachtster Boys speelde even zonder keeper en een lange bal rolde zo het doel in. De Drachtsters hadden het echter nog niet opgegeven en via Amber Werkman werd het 1-2.

Vlak voor tijd werd het nog mooier. Drachtster Boys, nog steeds met een meespelende keeper, maakte gelijk. Weer was Werkman de doelpuntenmaker. Zo eindigde de strijd om de vierde plaats in een gelijkspel.

Drie punten Libertas

Libertas speelde een goede eerste helft tegen Exstudiantes en stond bij rust met 0-2 voor in Zwolle. Josefien Slump en Sam Bosma zorgden voor de doelpunten.

Na rust maakte Evelien Mensies de 0-3. Via Lauri Weijkamp en Rebecca Doejaaren werd het nog wel even spannend (2-3), maar de punten waren voor de ploeg uit Driezum.