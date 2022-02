Eerste exemplaar van Amanda Gormans 'De hichte beklimme wy' gepresenteerd in het Provinciehuis

De 14-jarige Djurra van Dyk uit Nijhuizum droeg het volledige gedicht in Friese vertaling voor in de statenzaal en kreeg daarvoor een applaus. Verder kwamen ook Riemersma, gedeputeerde Sietske Poepjes en uitgever Hille Faber aan het woord over het belang van het lange gedicht en ook over de hindernissen die het project ervoer in de strijd om de Friese rechten voor het gedicht te bemachtigen en ook tot afspraken te komen over een tweetalige Fries-Engelse uitgave.

Boodschap van inclusiviteit en verbinding

"Zoiets had ik ook nog nooit meegemaakt", zegt uitgever Hille Faber over de discussie over de kleur van de vertaler. "Maar deze heuvel hebben we genomen, het boek ligt er niet en daar gaat het om. Hij heeft het boek persoonlijk bij alle betere Friese boekhandels bezorgd. Driehonderd exemplaren zijn naar scholen voor voortgezet onderwijs gegaan. Poepjes hoopt dat het boek daar ook gebruikt zal worden. Niet alleen vanwege het Fries, maar ook vanwege de boodschap over inclusiviteit en verbinding.

Baldewsingh verraste het gezelschap door de Friese vertaling van het gedicht van eigen hand voor te dragen en aansluitend een dichtbundel aan te bieden aan Poepjes. De Hagenaar is bezig met het ontwikkelen van plannen die gepolariseerde groepen in onze maatschappij weer 'kleine stapjes' dichter bij elkaar moeten brengen. Het gedicht 'The Hill We Climb' past daar prachtig bij, licht Baldewsing toe.