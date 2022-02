Besluit over kinderhartcentrum Groningen uitgesteld: aanbieders petitie blij

Undersyk nei de gefolgen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sil no ûndersykje wat de gefolgen binne as sokke spesjalistyske bernehertoperaasjes allinnich yn Utert en Rotterdam útfierd wurde kinne. It ûndersyk moat foar de simmer klear wêze.

Der bestiet in kâns dat it bernehertsintrum yn Grins no dochs iepenbliuwt. Kuipers tinkt dat de sintra fan Grins en Utert sawat likegoed binne. "Deze centra voldoen beide aan het criterium van levensloopzorg en beschikken ook beide over een compleet kinderziekenhuis met alle vereiste kindergeneeskundige subspecialismen."

Tongersdei sil in Keamerkommisje yn debat mei de minister oer de konsintraasje fan de bernehertsjirugy yn Nederlân. Dêrnei soe it definitive beslút nommen wurde, mar dat lit no dus langer op him wachtsjen.

Kuipers blijft wel bij het standpunt om de specialistische zorg terug te brengen van vijf naar twee locaties. Kuipers' voorganger Hugo de Jonge had Utrecht en Rotterdam daarvoor aangewezen. Onder inwoners van Noord-Nederland zijn daar grote bezwaren tegen, omdat ze dan ver moeten reizen om deze complexe behandelingen te krijgen.

Kuipers wil het besluit nog wel eens tegen het licht houden als er 'goede inhoudelijke redenen voor zijn'.

Onderzoek naar de gevolgen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal nu onderzoeken wat de gevolgen zijn als zulke specialistische kinderhartoperaties alleen in Utrecht en Rotterdam uitgevoerd kunnen worden. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.

Er bestaat een kans dat het kinderhartcentrum in Groningen nu toch openblijft. Kuipers denkt dat de centra van Groningen en Utrecht nagenoeg even goed zijn. "Deze centra voldoen beide aan het criterium van levensloopzorg en beschikken ook beide over een compleet kinderziekenhuis met alle vereiste kindergeneeskundige subspecialismen."

Donderdag zal een Kamercommissie in debat met de minister over de concentratie van de kinderhartchirurgie in Nederland. Daarna zou het definitieve besluit worden genomen, maar dat laat nu dus langer op zich wachten.