VIDEO: Chagrijn bij vader en moeder Bergsma na vierde plaats Jorrit

"Heitie, you can do it!", roept Brent Bergsma voor de Olympische 10 kilometer van vader Jorrit Bergsma. Maar het lukte de schaatser uit Aldeboarn niet om een medaille te pakken. Hij eindigde als vierde, ondanks de aanmoedigingen van Brent. De vierde plek van Jorrit zorgt wel voor chagrijn op de woonboot van vader Anne en moeder Japke.