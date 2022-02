Lawaaiprotest voor sportcentrum in Gorredijk

Jozeph Verloopt steunt het protest en loopt mee. "Wij roeren ons nu, we voelen os niet meer gehoord", zegt de ondernemer uit Gorredijk. "Ik schat in dat er tussen de 150 en 200 mensen bij zijn. Het is toch zo dat veel mensen zich betrokken voelen."

Hij legt uit hoe het protest er precies uitziet. "Het protest is begonnen bij de sporthal, wij doen een tocht door Gorredijk heen. En straks lopen we weer naar de sporthal toe."

Verouderde voorzieningen

De sportvoorzieningen in het dorp zijn verouderd. Er wordt al sinds 2008 gesproken over het vernieuwen van cultureel centrum De Skâns en sporthal Kortezwaag. "Het vreemde is, in 2019 heeft de gemeente het plan teruggegeven aan de gemeenschap. En die heeft er een prachtig plan voor gemaakt. Dat plan hebben ze uitgewerkt en ook aangeboden aan de gemeente, maar die willen er geen klap op geven."

Verloop denkt niet dat de belofte dat de schop nog dit jaar in de grond staat, op deze manier haalbaar is. "We geloven het helemaal niet meer. Het vertrouwen is er niet meer."