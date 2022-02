Voor het eerst sinds juli 2021 geen coronapatiënten op IC in MCL

De laatste keer dat de IC-afdeling in het MCL vrij was van coronapatiënten was in de zomer, vorig jaar. Toen zorgde 'Dansen met Janssen' weer voor een piek in het aantal besmettingen en weer voor IC-opnames. Het was toen voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie dat er geen patiënten op de IC lagen in Leeuwarden.

Ziekteverzuim

Er worden nog steeds patiënten met het coronavirus behandeld op andere verpleegafdelingen in het MCL. Het ziekenhuis heeft wel veel last van ziekteverzuim. Er werken zo'n 3.800 tot 4.000 mensen in het MCL. Als er mensen uitvallen door quarantaine of vanwege een coronabesmetting, heeft dat direct invloed op de bezetting.

De quarantaineregels worden daarom wel wat ruimer. Het was zo dat personeel met een huisgenoot die corona heeft, thuis moest blijven. Nu mogen mensen die 'medisch noodzakelijk' zijn met een negatieve test toch aan het werk in het ziekenhuis.