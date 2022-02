Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk krijgen basisplaats bij Heerenveen tegen NEC

Zowel Heerenveen als NEC hebben een stroeve start van de tweede competitiehelft. Heerenveen wist nog geen enkel punt te pakken, terwijl NEC het met tweemaal een gelijkspel niet veel beter doet. Na vijf nederlagen op rij hoopt Heerenveen de negatieve spiraal te doorbreken.

Tobiasen: "We willen elke thuiswedstijd winnen en met dominant voetbal. Zo willen we het publiek vermaken, maar we moeten wel eerlijk bekennen dat we niet echt lekker in de "flow" zitten. Dus als we zondag heel lelijk met 1-0 winnen, dan ben ik hartstikke tevreden."