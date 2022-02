Aandacht voor het klimaat op Warme Truiendag

Op basisschool De Greidfûgel in Baard zetten de kinderen vandaag de kachel ook lager, al is het al kouder omdat de ramen ook al open zijn vanwege corona en ventilatie. De school is al sinds kerst bezig met een project over klimaat.

Leerlingen zijn nu bezig met dingen maken van afval. Recyclen is het doel, want dat moet veel meer, vinden ze. Ze maken zich zorgen over de toekomst en het klimaat. Vooral de zeespiegel houdt de kinderen bezig.