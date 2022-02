Friese gemeentes mild voor horeca tijdens lockdown

Alleen de gemeente Smallingerland was streng voor de ondernemers. Daar kregen twee kroegen een Last Onder Dwangsom opgelegd. Als die kroegen nog eens over de schreef gaan, dan krijgen ze een boete van tienduizend euro. Daarnaast is twee keer een voorgenomen last onder dwangsom opgelegd. In Ooststellingwerf en Leeuwarden heeft de gemeente een horecaondernemer zo'n zelfde laatste waarschuwing gegeven.

Smallingerland koploper

Smallingerland heeft ook verreweg de meeste waarschuwingen gegeven: 31. Er wordt een verschil gemaakt in harde (11), en zachte (20) waarschuwingen. Bij de zachte gaat het om brieven die gestuurd zijn naar horecazaken die hebben meegedaan aan de actiedag op 15 januari. Toen was de horeca officieel nog gesloten. Behalve dat ze open waren, hielden ze zich al aan de andere coronamaatregelen.

Súdwest en Heerenveen: geen waarschuwingen

Het aantal van Smallingerland is hoger dan alle andere Friese gemeenten bij elkaar opgeteld. In de rest van de provincie gaat het om 24 waarschuwingen. De gemeente Súdwest-Fryslân bijvoorbeeld, met een stappersplaats als Sneek, heeft geen enkele boete of waarschuwing uitgedeeld.

Datzelfde geldt ook voor de gemeente Heerenveen. Daar wordt met name ingezet op goede verhoudingen met de ondernemers, stelt woordvoerder Richtsje Stornebrink: "We praten regelmatig met de mensen uit de horecasector. Ook is er een app waarin ze vragen kunnen stellen. "Mocht er wel iets worden gezien, dan wordt er gekozen voor een andere aanpak: "Dan praat een medewerker van de gemeente daarover."

Mystery guest

De gemeente Weststellingwerf heeft bij de controle ook gebruikgemaakt van een zogenoemde 'mystery guest'. Dat is iemand die anoniem bekijkt of een horecagelegenheid zich wel aan de regels houdt. Dat heeft niet geleid tot waarschuwingen of boetes. Leeuwarden heeft daarvoor de eigen handhavers gebruikt.

Die zijn zelf de horecagelegenheden in geweest om te kijken of het allemaal goed gaat. Mochten er overtredingen zijn geconstateerd, dan wordt eerst gesproken met de eigenaar om aan te geven wat wel en niet goed ging. Zo wil de gemeente goed contact houden met de horecaondernemers, laat een woordvoerder weten.