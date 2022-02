Cambuur met Boere in de spits tegen PEC Zwolle

Trainer Pascal Bosschaart weet nog niet hoe ernstig de blessure precies is. "Hij loopt op krukken ter ondersteuning. Duidelijk is dat de wedstrijd tegen Zwolle te vroeg komt voor hem." Tom Boere gaat Uldrikis vervangen.

De selectie van Cambuur is verder fit. Ook Mees Hoedemakers, die tegen Utrecht uitviel nadat de scheidsrechter hem in het oog raakte, kan weer spelen.

Kritisch kijken naar de tegendoelpunten

De selectie en technische staf van Cambuur hebben de afgelopen week met meer dan normale belangstelling de beelden van de wedstrijd tegen FC Utrecht teruggekeken. Er ging nogal wat mis bij de tegengoals en daar is kritisch naar gekeken.

Bosschaart: "Bij de goals zag het er natuurlijk niet goed uit. We hebben niet altijd mannelijk gespeeld. Bij de fifty-fiftyballen was de bal altijd voor de tegenstander. Dat moet beter. Cambuur hat fannewike op dy situaasjes traind en neffens de Bosschaart gie dat goed: "Er werd fanatiek getraind. Het is mooi om te zien hoe de groep dat oppakt."

Zwolle wordt beter

In PEC Zwolle treft Cambuur een tegenstander die weer wat kleur op de wangen krijgt. Ondanks de laatste plaats vinden de Zwollenaren weer wat aansluiting met de rest van de onderkant. Bovendien is de dynamiek in de groep veel beter dan eerder het geval was. De ploeg heeft met Dick Schreuder een nieuwe trainer en er zijn ook een aantal nieuwe spelers.

Bosschaart: "Zwolle bereikt de laatste weken een hoger niveau. Ze hebben een bijzondere spelopvatting en kunnen meerdere systemen spelen. Ze zetten via de backs heel hoog druk. Maar daar liggen voor ons ook kansen. Ik zie deze wedstrijd als een mooie uitdaging".