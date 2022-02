Schulting in tranen: "Blij met goud, maar ik mis m'n ouders"

De ontlading was erg groot natuurlijk, nadat Schulting haar favorietenrol waarmaakte. "Ik voelde me echt supergoed, maar je moet het maar even doen. Je kunt nog zulke goede benen hebben, maar dan moet je het nog wel doen. Ik kan het bijna niet geloven dat het is gelukt."

"Ze jagen op me", zegt ze over haar concurrentie. "Dat zag je vandaag ook. Iedereen weet wat er te halen valt. Het is zo bizar en bijzonder dat ik goud heb gepakt!"

Trots op het team

Blijdschap is er ook voor haar Belgische trainingsgenote Hanne Desmet, die het brons pakte. "Dag in dag uit trainen we samen. Dat zij dan ook een medaille pakt is heel bijzonder. Ik ben zo trots op het team. En zonder het team had ik het absoluut niet gekund."