Raad Noardeast-Fryslân op hoofdlijnen eens over 9 miljoen voor parken Dokkum

Vlak voor de vergadering spraken nog verschillende belanghebbenden in. Cor Schat heeft zijn petitie tegen de brug naar de Dokkumer binnenstad aangeboden. Die is in totaal door bijna 1.100 Dokkumers ondertekend. In totaal zetten 1.699 mensen hun digitale handtekening onder de petitie.

De sportclubs in beide parken spraken eveneens in en hebben aangegeven dat zij super blij zijn met de plannen, zoals die er nu liggen. "Een grote vooruitgang."

'Zorgvuldige afstemming'

Wethouder Esther Hanemaaijer gaf aan dat het draagvlak voor het plan ontstaan is door alle partijen die hier al jaren over spreken. "We hebben allemaal water bij de wijn gedaan. De ontwikkelrichting van het park is tot stand gekomen door zorgvuldige afstemming met alle partijen. Als u (de gemeenteraad red.) er nu elementen uit wilt halen, dan doet u een groep tekort", opperde de wethouder.

In het vervolg van het betoog gaf Hanemaaijer aan: "Wanneer de bijzondere elementen uit het kredietplan geschrapt worden, dan kan er voor het beleefpark geen subsidie komen. Daarom hebben wij 7 ton cofinanciering in het plan meegenomen."

CDA en ChristenUnie vonden dat de kredietaanvraag van 9 miljoen euro volgende week tijdens het besluit wel als 'hammerpunt' door de raad kon. Gezien het debat over de bijzondere elementen is die kans zo goed als nul.

Parkeerplaatsen

De werkgroep Binnenstad Dokkum heeft aangegeven dat zij nog enige tijd nodig zullen hebben om tot een oplossing te komen wat betreft het parkeren bij het Harddraverspark.

Johan Wijnsma, de woordvoerder van de werkgroep, sprak in: "Het Harddraverspark wordt prachtig, maar vanuit de binnenstad vinden wij wel dat er zo langzaamaan een parkeerprobleem ontstaat. De randparkeerplaatsen lopen vol: De Helling, Lutjebleek en ook het Panwurk staan regelmatig vol met auto's. Ook met mensen die wonen of juist werken in de Dokkumer binnenstad. Het parkeerterrein op het Harddraverspark zou daar op een bepaalde wijze verlichting in kunnen brengen."

De exacte invulling is nog afwachten. Volgende week donderdag 17 februari staat het besluit over de investeringskredieten op de agenda.