GGD Fryslân schaalt langzaam af; draaiboeken nieuwe variant liggen klaar

"We kijken wel degelijk naar de scenario's van wat er kan komen. Het is niet de vraag of er een nieuwe variant komt, maar wanneer die komt. We bereiden ons er op voor dat als het nodig is, we weer snel kunnen opschalen. Die draaiboeken zijn we nu als het ware aan het schrijven."

Aantal positieve tests verdubbeld

Het aantal positieve tests in Fryslân is verdubbeld. Deze week waren er 31.681 positieve testen in Fryslân, tegen 14.458 afgelopen week. Het aantal is echter erg vertekend, omdat er een inhaalslag van het aantal positieve testen was bij het RIVM. Bovendien wordt het moeilijker om zicht te houden op lokale uitbraken, vanwege vertraging bij het bron- en contactonderzoek.

Omdat de scholen open zijn, komen andere bevolkingsgroepen makkelijker in aanraking met het virus. De 70-plussers zijn echter goed beschermd tegen de omikronvariant. Bovendien gaat het aantal ziekenhuisopnames omlaag.

Vaccinatielocatie voor mensen met prikangst

Sinds woensdag 9 februari kunnen mensen met prikangst naar de vaccinatielocatie in Sneek. Hier hebben de medewerkers extra tijd voor mensen die angst hebben voor de vaccinatie. Ze krijgen de prik in een aparte prikruimte, met huiselijke inrichting.

Bovendien kunnen mensen zitten of liggen bij het prikken en wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een VR-bril. Mensen kunnen voor de woensdag een afspraak maken op deze speciale vaccinatielocatie.