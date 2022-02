Tieme Klompe keert terug bij sc Heerenveen

Klompe voetbalde van 1996 tot 2004 bij sc Heerenveen en was later ook actief als trainer bij de club. Zo was hij onder andere assistent-trainer van Marco van Basten en later in diezelfde rol bij Dwight Lodeweges, Foppe de Haan en Jurgen Streppel. In 2017 maakte Klompe bekend dat hij Heerenveen zou verlaten, hij ging daarna aan de slag als hoofdtrainer bij Harkemase Boys.