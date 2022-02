Suzanne Schulting pakt olympisch goud op 1.000 meter

"Ik heb het zó verknald", zei De Laat in tranen tegen de NOS. "Hij kwam met zoveel snelheid aan", zegt de Leeuwarder over het beslissende moment in de laatste meters.

"Het lukte me niet om hem af te houden. Ik kon geen snelheid meer 'bouwen'. We reden gewoon een goede relay, het ging echt geweldig, maar die laatste twee ronden zijn zo ontzettend moeilijk. Je moet gewoon je snelheid zien vast te houden, maar in de bocht naar de bel toe merkte ik al dat ik aan het wegdrijven was. Ik heb het echt verziekt."

Sjinkie Knegt ziet het als een gemiste kans: "De race verliep prima en volgens plan. De laatste wissel was ook gewoon goed. En dan eindigt het toch op deze manier en dat is ontzettend balen."

De Laat valt op 500 meter

Op de 500 meter bij de mannen werd De Laat al in de heats uitgeschakeld. In zijn rit lag hij in derde positie, maar toen ging hij onderuit. Het is de tweede keer dat De Laat wordt uitgeschakeld met een valpartij: op de 1.500 meter gebeurde dat ook, al was dat toen niet zijn eigen schuld.