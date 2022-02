Snelle rondjes komen er niet uit bij Bergsma: "Ik weet niet waar het aan ligt"

De olympisch kampioen van 2014 is zwaar teleurgesteld. "Ik had op meer gehoopt", zei Bergsma tegen de NOS. "Ik had me er ook meer van voorgesteld. Dit is een zware tegenslag, heel frustrerend."

In de trainingen lukt het Bergsma wel en dat maakt de frustratie ook alleen maar groter dat het in de wedstrijden niet lukt. "Ik kan ook niet aangeven waar het aan ligt. De rondetijden die ik wilde rijden, komen maar niet. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Als ik niet in vorm was, had ik me er beter bij neer kunnen leggen."

Elk rondje halve seconde sneller

Het was vrijdag wel een vlakke rit, maar dat leverde niet meer op dan een tijd van 12.48.94. "Het had elk rondje een halve seconde sneller gemoeten. De bedoeling was om vanaf de start rondjes 30,3 of 30,4 te rijden. Dat kwam alleen niet."

Aan het vertrouwen lag het niet, evenmin als de ophef over de toestand van het ijs. "Daar heb ik me bewust voor afgesloten. Ik heb er niets over gelezen, niets over opgezocht. Je hoort wel wat hier en daar, maar ik heb me er totaal niet mee bezig gehouden."

Groot respect voor Van der Poel

Over de prestatie van Nils van der Poel, die in Peking een nieuw wereldrecord reed, kan Bergsma alleen maar lovend zijn. "Hij heeft het verdiend, hij schaatst het hele jaar al goed. Dat laat hij vandaag weer zien. Het is heel indrukwekkend, groot respect voor hem."