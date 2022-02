Jorrit Bergsma naast het podium op 10 kilometer, wereldrecord voor Van der Poel

Bergsma, die in 2014 olympisch goud pakte en in 2018 zilver, kwam in rit vier in actie. Dat was de eerste rit na de dweil. De Boarnster ging sneller van start dan Roest, die tot dan toe de snelste tijd had genoteerd, maar het verschil werd steeds kleiner. In de slotfase kon Bergsma niet tippen aan het tempo van Roest.

De tijd die Bergsma op de klokken zette, was 12.48,94. De drievoudig wereldkampioen reed een zeer vlakke rit, maar voor olympisch eremetaal was het niet genoeg.

Roest voert tempo op

Patrick Roest was de eerste van de topfavorieten die van start ging. Zijn start was aan de langzame kant, maar voerde het tempo langzaamaan op. Hij kwam over de finish na 12.44,59 en moest toen afwachten. Wat die tijd waard was, was op dat moment niet duidelijk.

Wereldrecord Van der Poel

Nadat Roest en Bergsma de snelste twee tijden hadden neergezet, kwam topfavoriet Nils van der Poel in de baan. De Zweed, die de laatste dagen voor ophef zorgde in Peking, begon voor zijn doen rustig. Dat was nog steeds goed genoeg voor het snelste schema.

In het tweede deel van de 10.000 meter dook Van der Poel onder de rondjes 30: hij noteerde het ene na het andere rondje in de 29. De laatste twee rondjes waren zelfs 28,91 en 28,60. Hij kwam over de streep in 12.30,74, ruim twee seconden sneller dan zijn eigen wereldrecord.