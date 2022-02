Koude Oorlog zichtbaar gemaakt met fundamenten luchtwachttoren Oldeberkoop

Staatsbosbeheer helpt daar nu aan mee. De Vries: "Een jaar of wat geleden zijn we hier in Berkoop begonnen om het Koepelbos een beetje op te knappen, en dan druk ik me zacht uit. Dat is heel goed gelukt. Maar dat hoort er dan ook bij."

Henk Bouwhuis, nu 89 jaar, werkte op het platform. Tot een oorlogssituatie kwam het nooit. "Die Koude Oorlog raakte ons niet echt", vertelt hij. "Het was vooral gezellig. Of we daar ook echt hebben bijgedragen aan de veiligheid van Nederland? Dat idee heb ik niet."

Achterhaald

De toren raakte al snel gedateerd. "Eerst moesten we nog toestellen in de gaten houden die niet zo snel waren. Maar toen de straaljagers kwamen, was het systeem achterhaald."

In de tijd van de Koude Oorlog waren er 138 luchtwachttorens in Nederland. De meesten daarvan zijn nu afgebroken. In Fryslân staat er alleen nog een luchtwachttoren in Oudemirdum. "De bedoeling van dit initiatief is om een stukje geschiedenis te vertellen aan de generaties die het hebben meegemaakt, maar ook om het interessante verhaal door te geven aan de jongere generaties."