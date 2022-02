Meer wachtenden op nieuwe nier, hart of long | Eén op de acht discotheken definitief dicht

Het aantal positieve tests in Fryslân is in de afgelopen week verdubbeld, maar volgens Everhard Hofstra van GGD Fryslân is de piek van de besmettingen met de omikronvariant nu geweest.

De GGD zal op den duur overgaan op reguliere werkzaamheden, maar voor het geval er een nieuwe variant opduikt, liggen de draaiboek bij GGD Fryslân klaar. "We passen ons aan op wat er nodig is. Als de aantallen sterk dalen en er minder mensen komen die zich testen, kunnen we mogelijk bij de GGD ook afschalen. Dat kan misschien over een maand of twee", zegt Everhard Hofstra van GGD Fryslân.

"We kijken wel degelijk naar de scenario's van wat er kan komen. Het is niet de vraag of er een nieuwe variant komt, maar wanneer die komt. We bereiden ons er op voor dat als het nodig is, we weer snel kunnen opschalen. Die draaiboeken zijn we nu als het ware aan het schrijven."