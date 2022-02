Meer wachtenden op nieuwe nier, hart of long

Het aantal Nederlandse patiënten dat wacht op een nieuwe nier, hart of long, is in 2021 gestegen. Dit is mede het gevolg van de lockdown en volle ic's met Covid-patiënten, meldt De Telegraaf.

"Het klinkt wat cru, maar door de lockdown gebeuren er bijvoorbeeld minder verkeersongelukken en zijn er dus minder orgaantransplantaties mogelijk", aldus Aiko de Vries, internist-nefroloog van het LUMC en voorzitter van het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT).

Zorgelijk

Vooral de actieve nierwachtlijst (voor de nier van een overleden donor) is toegenomen. Stonden er in januari vorig jaar 806 nierpatiënten op, de teller staat in januari 2022 op 877 wachtenden. "Er is een knellende dialysecapaciteit ontstaan in enkele regio's."

Niertransplantaties leveren veel gezondheidswinst op, legt nefroloog De Vries uit. "Zowel in overlevingsduur als in kwaliteit van leven. Er zijn nu regio's waar men kampt met meer dialysepatiënten. Dat komt door zowel verminderde doorstroming naar niertransplantatie als een verhoogde instroom op de wachtlijst. Dat is zorgelijk, want de beste uitkomst voor een niertransplantatie is juist als er geen dialysetraject aan voorafgaat."