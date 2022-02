Zware windstoten in het Waddengebied: code geel

De windstoten kunnen een snelheid hebben van zo'n 90 kilometer per uur. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar last van hebben.

Weerman Piet Paulusma zegt ook dat er kans is op een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. In de kustgebieden en in het Waddengebied zelfs een krachtige tot harde wind uit west tot noordwest.

Vrijdagmiddag wordt het mogelijk winters met hagel en natte sneeuw, volgens Paulusma. De wind wordt dan wel minder krachtig.