Boompjes verhuizen: beter voor de natuur

De jonge boompjes worden gerooid omdat ze groeien op plekken waar ze de natuur niet ten goede komen, bijvoorbeeld in heidegebied. Als je die boompjes niet verwijdert, is de heide zomaar tot bos verdwenen.

"Een boom kan met de nootjes wel voor honderden nieuwkomelingen zorgen op jaarbasis", vertelt Tsjeard Hofstra van Meer Bomen Nu. "Dat wil je niet overal. En een beukenboom bijvoorbeeld, die verstoot eigenlijk al het andere. Die neemt het licht ook weg voor ander leven. Dat is dus helemaal niet goed."

De gebieden die onder handen worden genomen, zijn van verschillende beheerders: zowel particulieren als bijvoorbeeld Landschapsbeheer Friesland of Staatsbosbeheer. Het gaat vaak om berken, eiken, dennenbomen en sporkehout.

Heide open houden

"We bekijken in overleg waar we de bomen weghalen. We staan vrijdag bijvoorbeeld op een heidegebied in Nijeberkoop. Daar is een enorme aangroei van sommige bomen, maar van tevoren hebben we bepaald dat dat juist open heide moet blijven en niet mag dichtgroeien."

Vrijwilligers zijn verder onder andere bij Sint Nicolaasga, Tjalleberd, Boijl en Wateren (net over de grens bij het Drents-Friese Wold) bezig.

Boompjes voor de mensen

Veel van de boompjes worden uitgedeeld. Daar konden mensen zich in juni al voor aanmelden. "Veel mensen willen wel een boompje hebben", merkt Hofstra. "Je moet er wel om denken dat de wortels niet uitdrogen. Nadat we de bomen hebben gerooid, planten we ze dus snel op een andere plek. Daar bewaren we ze eerst en daarna worden ze uitgedeeld."

De boomrooiactie is in 2020 begonnen, maar in de afgelopen jaren heeft de actie veel last gehad van de coronasituatie. Er mochten toen geen grote groepen mensen bij elkaar komen.