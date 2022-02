Súdwest-Fryslân zoekt hulpt om 250 bevolkingsregisters toegankelijk te maken

De bedoeling is dat de gegevens uiteindelijk doorzoekbaar worden op allefriezen.nl, waar ook al de burgerlijke stand te vinden is. "We hopen dat een register daar zo snel mogelijk in kan worden opgenomen zodra het doorgenomen is", zegt De Vries. Zo kan het brede publiek, van onderzoeker tot amateur, thuis eenvoudig gebruikmaken van de gegevens.

Acht voormalige gemeenten

De registers van acht van de elf voormalige gemeenten binnen fusiegemeente Súdwest-Fryslân moeten nog gedigitaliseerd worden. Het gaat om Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren, Wymbritseradeel, Workum en Wonseradeel. Over de gehele periode gaat het om zo'n 250 registers. Er bestaan ook aparte dienstboderegisters, maar die zijn niet meegenomen in het nieuwe project om de kosten te beperken.