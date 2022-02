Oud-ijsmeester Thialf ziet kern van waarheid in beschuldigingen Van der Poel

Om het nu 'het grootste schandaal' in de sport te noemen dat TeamNL vroeg om hard ijs, dat gaat Tjerk de Boer ook wel ver. "Ik denk Nils het wat groter maakt dan het is. Wat vooral belangrijk is, is dat de omstandigheden aan het begin en aan het einde van een race zo gelijk mogelijk zijn."

Toch is het wel eens eerder voorgekomen dat werd gevraagd om het ijs aan te passen, zegt de oud-ijsmeester. "Ze zijn wel eens bij me geweest. Geen buitenlanders, alleen Nederlanders. Dan zeggen ze: 'Dit moet anders, dat moet even zo.' Maar wij hebben in Heerenveen wel laten zien dat we heel snel ijs konden laten maken. Het maakte ons ook niet uit wie er snel reed, als er maar baanrecords kwamen."