Bekerfinale uit zicht voor Aris na vernedering tegen Donar

In het eerste kwart kon Aris nog was aardig in de buurt van de grote rivaal uit Groningen blijven. Na tien minuten stond het 20-15. In het tweede kwart liep Donar echter verder uit. Halverwege de wedstrijd stond het 46-31.

In het derde kwart was het verschil al snel 20 punten. Donar was veel sterker en vernederde Aris bij vlagen. Na drie kwarten stond het 71-41. Aris probeerde in het laatste kwart de marge te verkleinen om niet al voor de return kansloos te zijn. Dat lukte echter niet: 91-58.

Topscoorder

José Dimitri Maconda maakte de meeste punten aan de kant van Aris. Zijn totaal deze wedstrijd kwam uit op 16. Reinder Brandsma maakte 14 punten.