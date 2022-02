Gemeenten in beroep tegen besluit minister over gaswinning Tytsjerk

Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Leeuwarden hebben ook gevraagd om een voorlopige voorziening. HIermee willen ze voorkomen dat de gaswinning in het gebied na 31 december doorgaat en dat het gasveld bij Suwâld opnieuw wordt gebruikt. Gemeente Tytsjerksteradiel wil dit ook aangrijpen om het gebied veiliger en duurzamer te maken.

"Alleen dan blijft het gebied geschikt voor de primaire functies zoals wonen, ondernemen, landbouw, recreatie en behoud van schoon drinkwater. Wij hebben er namelijk geen vertrouwn in dat dit het laatste winningsplan is dat op ons afkomt", zo zegt wethouder Willemsma.

Geen vertrouwen

In Sûwâld en op andere plekken in de gemeente Tytsjerksteradiel wordt sinds 1965 geboord. Volgens gemeente Tytsjerksteradiel zouden de bewoners van deze gemeente en Achtkarspelen geen vertrouwen meer hebben in het ministerie, omdat in Groningen de kleine gasvelden ook weer opengaan.

Er is op 30 november 2021 al een zienswijze ingediend tegen het winningsplan. Volgens de drie gemeenten en de provincie is de minister bij het definitieve instemmingsbesluit amper ingegaan op de argumenten.