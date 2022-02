Brandweer wil meer bewustwording voor risico's op koolmonoxidevergiftiging

Het verhaal van Sjoukje staat niet op zichzelf. Jaarlijks komen er tussen de 70 en 100 meldingen van koolmonoxide binnen bij de brandweer. Zij hopen dan ook bewustwording te creëren voor het risico hierop.

Twee varianten

"Er zijn eigenlijk twee varianten van vergiftiging," zegt brandweerman Wietze Brandsma. Hij loopt met een zwarte tas het huis van Sjoukje binnen. Nadat hij plaats neemt aan tafel, haalt hij verschillende briefjes uit de tas. Een daarvan is een gele driehoek, waar met koeienletters 'CO-gevaar' op staat.

"Het kan heel snel gaan, zoals bij het verhaal van Sjoukje. Maar het kan ook anders. Dan is er wel een lek, maar dan merk je nog niets. Het gaat dan over een lange periode. Mensen denken dan zelf dat ze hoofdpijn door een griepje of door iets anders. Je denkt niet direct aan koolmonoxide. Als iedereen in de familie hoofpijn heeft, dan moet er wel een belletje gaan rinkelen."

Campagne

De brandweer hoopt mensen te informeren met de campagne. Het belangrijkste is de oplossing: "Een koolmonoxidemelder in huis hangen", zo zegt Brandsma. "Die dingen meten alles en dan zie je iedere dag hoe het ervoor staat." Volgens hem hebben nog te weinig mensen zo'n melder. Brandsma: "Je doet het niet voor mij of voor de president of zo, maar voor jezelf. Je redt er je eigen leven mee. Dat lijkt mij die paar euro wel waard."