Vrijdag in Peking: volop Friese medaillekansen

De dag begint wat de Friezen betreft om 9.00 uur met de 10.000 meter. Jorrit Bergsma won al twee keer olympisch eremetaal op de langste afstand en hoort vrijdag opnieuw bij de kanshebbers. Zijn grootste concurrent: Nils van der Poel, die afgelopen week al goud pakte op de 5.000 meter.

Bergsma was in 2014 in Sotsji de beste en vier jaar geleden in Pyeongchang hoefde hij alleen Ted-Jan Bloemen voor zich te laten. Dit seizoen wilde hij van de 5.000 meter zijn speerpunt maken. Daarop werd hij zondag teleurstellend vijfde, vier seconden achter Van der Poel.

Bergsma tegen Roemjantsev

Vrijdag start Bergsma in rit vier, tegen de Rus Aleksandr Roemjantsev. De andere Nederlander op deze afstand is Patrick Roest, hij rijdt al in de tweede rit. Topfavoriet Nils van der Poel rijdt in rit vijf tegen Davide Ghiotto, titelverdediger Ted-Jan Bloemen in de slotrit tegen Bart Swings.