Fier merkt impact Lisette Elzinga-zaak: 'Stop met slachtoffers de schuld geven'

Omdat het bij de verdachten om bekende ondernemers gaat, is er volgens De Vos al snel sprake van een machtsverhouding. "Dat is al snel het geval met mensen in een hogere, rijkere of sterkere positie. Het stoort De Vos dat gezegd wordt dat het om volwassen vrouwen gaat die vrijwillig met de mannen meegegaan zijn. 'Blaming the victim' noemt ze dat.

"Ze zijn niet meegegaan met het idee dat hen iets zou overkomen." In vergelijkbare zaken is vaak sprake van drugs. Dat wordt al dan niet stiekem in een drankje gedaan. GHB is berucht. Het wordt niet voor niets 'verkrachtingsdrug' genoemd. Het is niet zeker of dat in Heerenveen ook het geval was. De politie onderzoekt dat nog.